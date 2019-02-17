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Avrupa'da 'şeytan çıkarma' olay oldu!

Avrupa ülkesi İtalya'da, Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere "şeytan çıkarma programı" formasyonu verme çalışması gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

17 Şubat 2019 Pazar 21:20
Avrupa'da 'şeytan çıkarma' olay oldu!

İtalya'da Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere "şeytan çıkarma kursu" formasyonu verme planı tepkiler üzerine iptal edildi.

Tam adıyla Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı öğretmenlere sunulan formasyon programlarının yer aldığı platformuna "şeytan çıkarma ve özgürleştirme duası" kursunu da dahil etti.

Öğretmenlerin kayıtlı olduğu Sofia isimli platformda, bu kursun "şeytan çıkarma ve özgürleştirme duası hakkındaki akademik ve disiplinler arası araştırmalara" dayandığı belirtildi.

Kursta, "şeytan çıkarma ve özgürleştirme duasının antropolojik, sosyal, dini, teolojik, yasal ve psikolojik yönlerinin" de ele alınacağı bilgisi verildi.

Bakanlık sitesinde, kursun ortaokul ve lise dengi okullarda görevli öğretmenlere açık olduğu ve Mayıs ayında, Katolik Kilisesi'ne bağlı yüksek eğitim kurumu Ateneo Pontificio Regina Apostolorum'da verileceği belirtildi.

Şeytan çıkarma formasyonu tepkilere yol açtı ve muhalefetteki İtalyan Solu partisinin Genel Sekreteri Nicola Fratoianni, aşırı sağcı parti Lig üyesi Eğitim Bakanı Marco Bussetti'nin yanıtlaması talebiyle parlamentoya soru önergesi verdi.

"1019'da mıyız"

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre sol kanattaki Özgür ve Eşitler partisi milletvekili ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini de "Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursunu teşvik ediyor! Orta Çağ'da olmadığımızı ve okulların gençleri geleceğe hazırlaması gerektiğini ne zaman anlayacaklar?" diye tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da "Bir zamanlar devlet laikti!", "Pardon ama 2019 yılında mıyız, 1019'da mı?", "Sonunda engizisyonu da geri getirecekler" gibi ifadeler yer aldı.

Tepkiler üzerine, kursu organize eden Ateneo Pontificio Regina Apostolorum bir açıklama yaparak "şeytan çıkarma ve özgürleştirme duası" kursunun orta öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere açık olmadığını ve dolayısıyla Eğitim Bakanlığı'nın formasyon platformu Sofia'dan çıkarıldığını duyurdu.

Geri adım atıldı

Ancak şeytan çıkarma kursunun Eğitim Bakanlığı'nın formasyon programından çıkarılması da muhalefetin tepkisini dindirmedi.

İtalyan Solu lideri Fratoianni, "Şikayetimiz sonrası şeytan çıkarma kursu bakanlığın Sofia platformundan kaldırıldı. Güzel, sonuç elde edildi. Ancak bu soru hala baki: Neden bu kursu formasyon seçenekleri arasına almışlardı? Bence şanslarını denediler ama yakalanınca geri adım attılar" dedi.

Fratoianni, kurs formasyon programından kaldırılsa da Eğitim Bakanı'nın parlamentodaki soru önergesine cevap vermesi gerektiğini vurguladı ve "Bu mesele hala ciddiyetini koruyor, Bakan parlamentodaki soru önergemize yanıt vermelidir. Bakanlık, resmi kurumsal kanallarla sunulan formasyon seçeneklerinin kalitesini teyit etmekle yükümlüdür" diye konuştu.

"Şeytan çıkarma ve özgürleştirme duası" kursu, Eğitim Bakanlığı'nın formasyon programından çıkarılsa da 6-11 Mayıs tarihleri arasında Roma'daki Ateneo Pontificio Regina Apostolorum'da düzenlenecek.

Bu yıl 14.'sü verilecek olan kursa katılım ücreti 400 Euro. Geçen yılki kursa 51 ülkeden 250'nin üzerinde rahip katılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:20
  1. Kilis
  2. İtalya
  3. şeytan çıkarma

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