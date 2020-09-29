Avrupa'da şaşırtan olay: Virüsten ölen aday başkan seçildi

Hafta sonu Romanya'da yapılan yerel seçimlerde koronavirüse yenik düşen aday belediye başkanlığına seçildi.

Üçüncü kez belediye başkanlığı için aday olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi Ion Aliman, Romanya'nın güneyinde Deveselu köyünde oyların yüzde 64'ünü kazandı.

Çok sevilen biriydi

Romanyalı yetkililer 15 Eylül'de koronavirüs nedeniyle Bükreş'te ölen Aliman'ın isminin oy pusulalarından çıkarılamadığını belirtti. Deveselu köyünde belediye başkanlığı için tekrar seçim yapılacağı açıklandı.

Aliman için açıklamada bulunan bir bölge sakini, Aliman'ın köylünün yanında olduğunu ve dürüst biri olduğunu açıkladı.