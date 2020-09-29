  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa'da şaşırtan olay: Virüsten ölen aday başkan seçildi
Dünya

Avrupa'da şaşırtan olay: Virüsten ölen aday başkan seçildi

15 Eylül'de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ancak ismi oy pusulalarından çıkarılamayan aday, oyların yüzde 64'ünü aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 02:51:00 -
Avrupa'da şaşırtan olay: Virüsten ölen aday başkan seçildi

Hafta sonu Romanya'da yapılan yerel seçimlerde koronavirüse yenik düşen aday belediye başkanlığına seçildi.

Üçüncü kez belediye başkanlığı için aday olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi Ion Aliman, Romanya'nın güneyinde Deveselu köyünde oyların yüzde 64'ünü kazandı.

Çok sevilen biriydi

Romanyalı yetkililer 15 Eylül'de koronavirüs nedeniyle Bükreş'te ölen Aliman'ın isminin oy pusulalarından çıkarılamadığını belirtti. Deveselu köyünde belediye başkanlığı için tekrar seçim yapılacağı açıklandı.

Aliman için açıklamada bulunan bir bölge sakini, Aliman'ın köylünün yanında olduğunu ve dürüst biri olduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

Ermenistan'ın akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına düzenlediği kalleş saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. ..
Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu
Gündem

Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler: Bu olursa Türkiye ile Rusya arasında çatışma çıkacak
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler: Bu olursa Türkiye ile Rusya arasında çatışma çıkacak

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay