Avrupa’da rezalet! İş bulmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı

yeniakit.com.tr Avrupa’nın adeta bir parçası olan tecavüz çeteleri ile alakalı haberler ciddi surette patlak vermeye devam ediyor. Son olarak ise Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yaşanmış tarifsiz bir dehşet ortaya çıktı.

Yeterli para kazandıramıyor diye bir kızı katledip zorla izlettirmişler!

Sarah Forsyth adlı şimdi 42 yaşında olan kadın, 19 yaşında iken bir çocuk yuvasında bakıcı olabilmek işi bulma umuduyla Amsterdam’a gitti. Ancak iş başvurusunu yaptıktan sonra kafasına doğrultulan silahla esir alındı, kaçırılıp cinsel ilişki kölesi yapıldı.

Yıllar sonra yaşadıklarını açıklayan Bayan Forsyth, hala kâbuslar gördüğünü, bilhassa Taylandlı bir genç kızın yeterli para kazandıramıyor diye öldürülüşüne şahid olduğunu unutamadığını belirtti. Forsyth, kızın katlinin videoya alındığını ve kendisinin de izlemeye zorlandığını ifade etti.

Kaçırdıkları kızlarla Rus ruleti oynayıp yüzlerindeki dehşetle eğlenmişler!

Sarah Forsyth bir diğer korkunç hatırasını daha anlattı. Buna göre insan kaçakçıları Rus ruleti oynuyor, tetiği çekmeleri ve boş gelmesi sonrası kızların yüzündeki dehşet ifadelerine bakarak gülüp eğleniyorlardı.

Forsyth’nin hayatını karartan Amsterdam’daki bakıcılık ilanının ise, kötü şöhretli bir İngiliz suçlu olan John Reece tarafından konduğu kaydediliyor. Uçaktan ilk indiği anda kötü hissettiğini ve içinden bir sesin “yapma bunu” diye adeta çığlık attığını kaydeden Forsyth, havaalanında Reece tarafından karşılandı. İngiliz suçlu Reece, derhal kadının pasaportunu çaldı ve onu zorla bir genelevde bir kısım heriflerle birlikte yatmaya zorladı.

Cinayet içeren tecavüz filmleri çekmişler!

Haftalar içerisinde bir Yugoslavyalı birisine satılan mağdur kadın, bu şahsın evinde köpeklerle birlikte tutuldu. Forsyth, tek gecede para kazanmak için 18 adamla birlikte olmasının beklendiğini dermeyan etti...

Zamanla acısını uyuşturmak için krek kokaine bağımlı hale gelen Sarah Forsyth, Taylandlı kızın ölümü sonrası kaçmak zorunda olduğunu anladığını söyledi.

Sarah’ın bir açıklaması daha dikkat çekiciydi. Gerçek tecavüz ve akabinde öldürme sahnelerini içeren +18 türü filmler bir “mit” olarak kabul edilmemişse de Sarah Forsyth, kaçırılmış kızların ortalıktan kaybolmaya başladıklarını anlatıp kanaatince o kızların bu melun yapımlar için kasten öldürüldüklerini belirtti. Ne zaman aralarından bir kız yok olsa bunun dedikodusunun döndüğünü sözlerine ilave etti.

Baş suçlu herif sadece ama sadece 2 yıl hapis cezası almış!

En nihayet 1997’de kaçabildikten sonra mağdur kadın kendisini kaçıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İçlerinden beş tanesi Hollanda mahkemesinde yargılandı. Ancak isimlerinin gizlenmesi kanunları mucibince bu kimselerin adlarını yahut kaç yıllık hapis cezası aldıklarını asla öğrenemedi.

John Reece’e gelince; İngiliz gaetesi The Mirror’a göre İngiltere’ye getirilip Leicester’da yargılandı ve sadece 2 yıllık hapis cezası aldı...

Takriben 10 senedir uyuşturucu bağımlılığından kurtulma mücadelesi veren Sarah Forsyth, yine de kendisini kaçabildiği için şanslı addediyor.