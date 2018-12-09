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Avrupa’da Müslümanlara yönelik ayrımcılık artıyor

Katıldığı “Avrupa Birliği’nde Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlıklı konferansta söz alan Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “Yapılan son araştırmalar, AB ülkelerinde Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün arttığını gösteriyor. Temel hakların korunmasına yönelik konularda da sorunlar olduğunu görüyoruz” dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 14:38
Avrupa’da Müslümanlara yönelik ayrımcılık artıyor

Münübe Yılmaz

Avrupa Birliği’ndeki ülkelerde yaşayan yaklaşık 25 milyon Müslümanın maruz kaldığı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık, Avrupa Komisyonu’nda düzenlenen “Avrupa Birliği’nde Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlıklı konferansta masaya yatırıldı. Konferansta söz alan Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “Yapılan son araştırmalar, AB ülkelerinde Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün arttığını gösteriyor. Temel hakların korunmasına yönelik konularda da sorunlar olduğunu görüyoruz” dedi. Irkçılığa Karşı Mücadele Ağı Başkanı Amel Yasef ise toplantının İslamofobiyle mücadele için atılmış somut ve önemli bir eylem olduğunu belirterek, AB içerisindeki karar alıcıların artık bu konuyu gündemde tutmalarını beklediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:38
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  7. Irkçılığa Karşı Mücadele Ağı Başkanı Amel Yasef

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