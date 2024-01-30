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Gündem Avrupa'da lider oldu! İstanbul Havalimanı'ndan bir başarı daha
Gündem

Avrupa'da lider oldu! İstanbul Havalimanı'ndan bir başarı daha

Yeniakit Publisher
2024-01-30 19:02:00 - 2024-01-30 19:06:35
Avrupa'da lider oldu! İstanbul Havalimanı'ndan bir başarı daha

İstanbul Havalimanı'ndan bir başarı daha geldi. İstanbul Havalimanı, 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1164 uçuşla Londra Heathrow ve 1103 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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