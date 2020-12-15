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Aktüel Avrupa'da Kovid-19 aşılaması yıl bitmeden başlayabilir
Aktüel

Avrupa'da Kovid-19 aşılaması yıl bitmeden başlayabilir

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:24:56 -
Avrupa'da Kovid-19 aşılaması yıl bitmeden başlayabilir

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Avrupalıların büyük ihtimalle 2020 bitmeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya başlayabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının onay sürecini öne çektiğini bildirdi.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EMA'nın aşının onayıyla ilgili toplantısını Noel'den önce yapacağını belirterek, "Avrupalılar 2020 bitmeden aşılanmaya başlayacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugünkü açıklamasında, 24 Aralık’ta başlayacak Noel Bayramı’ndan önce Kovid-19 aşısı için EMA'dan onay beklediklerini söylemişti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

EMA’nın Pfizer ve BioNTech’in "BNT162b2" adlı aşısının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vereceği açıklanmıştı.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da 1 Aralık'ta onay için başvurmuş, EMA'nın bu başvuru hakkındaki değerlendirmesini en geç 12 Ocak'ta tamamlayacağı bildirilmişti.

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