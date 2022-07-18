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Gündem Avrupada kırmızı alarma neden olmuştu! Türkiye'ye geliyor
Gündem

Avrupada kırmızı alarma neden olmuştu! Türkiye'ye geliyor

Avrupada birçok ülkeyi kasıp kavuran ve kırmızı alarma sebep olan sıcaklar bu kez Türkiye'ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 07:09:00 -
Avrupada kırmızı alarma neden olmuştu! Türkiye'ye geliyor

Avrupa, kavurucu sıcak hava dalgasının etkisinde. İngiltere'de, ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ulusal acil durum ilan edildi.

Acil durum nedeniyle, bazı bölgelerde okulların erken kapatılabileceği, hastane randevularının iptal edilebileceği belirtiliyor.

Meteroroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların bugün ve yarın rekor düzeye çıkmasının beklendiğini duyurdu. Aşırı sıcak hava uyarıları başkent Londra ile kuzeydeki Manchester ve York kentlerini kapsıyor.

15 bölgede kırmızı alarma geçildi

Fransa'da da bugünden itibaren rekor sıcaklıklar bekleniyor. Güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Ülkede 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede turuncu alarm verildi.

Belçika’da ise aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle turuncu alarma geçildi. Hava sıcaklıklarının yarın 40 dereceye ulaşması bekleniyor, ülkede çöl sıcaklarının yaşanacağı bildirildi.

Uzmanlar can kayıpları konusunda uyardı

İtfaiye ve sağlık ekipleri hazır hale getirildi. Halka zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, yarın Almanya'ya ulaşacak. Ülkenin güneyinde ve batısında derecelerin 41'i göstermesi bekleniyor. Uzmanlar can kayıpları konusunda uyarıyor.

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