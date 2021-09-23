Avrupa’da işçiler evlerini ısıtamıyor

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarının işçilere etkilerine ilişkin yaptığı çalışmayı yayımladı. Çalışmada, düşük ücretler nedeniyle 2,7 milyon kişinin maddi durumunun evini ısıtmaya yetmediği belirtildi. Bu durumun özellikle Hırvatistan, Kıbrıs Rum, Litvanya, Slovakya, İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg ve Estonya’da daha da kötüleştiğine işaret edilen çalışmada, Avrupa genelinde yükselen elektrik fiyatlarının daha fazla çalışanı enerji yoksulluğuna sürüklediği kaydedildi. Çalışmada, ısınmaya gücü yetmeyen çalışan yoksul oranının Güney Kıbrıs’ta yüzde 45,6, Bulgaristan’da 42,8, Litvanya’da 34,5, Portekiz’de 30,6, Yunanistan’da 28,7, İtalya’da 26,1, Hırvatistan’da 16,5, İspanya’da 15,7, Romanya’da 15,1 ve Fransa’da yüzde 13,3 olduğu bildirildi.