Avrupa'da ilk kez kullanılmaya başlanacak! Türkiye'nin gurur günü

Türk şirketi Karsan tarafından üretilen elektrikli otobüs Norveç'in Stavanger kentindeki yolcuların hizmetine sunulacak. 8 metre uzunluğunda olan araç 21 koltuklu ve birçok yolcuya da ayakta seyahat edebilmesi için büyükçe bir alana sahip.

Araç, şehir sokaklarında tam kapsamlı test başlamadan önce şu anda Forus Business Park'ta test ediliyor.

Otonom otobüsler, karbon emisyonlarını azaltmak ve özellikle şehirlerde insanların seyahat fırsatlarını iyileştirmek isteyen toplu taşıma şirketleri için arzu edilen bir seçenek haline geldi.

Gurur günü!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Forbes'te yayımlanan ve elektrikli otobüslerin kullanılacağını duyuran haberi alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Varank paylaşımında, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin gurur günlerinden biri daha! Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak." dedi.