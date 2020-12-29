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Dünya Avrupa'da fişleme başlıyor! Aşı yaptırmayanlar kayıt altına alınacak ve...
Dünya

Avrupa'da fişleme başlıyor! Aşı yaptırmayanlar kayıt altına alınacak ve...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İspanya, aşı olmayacakların listesini tutmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:06:00 - 2020-12-29 23:07:41
Avrupa'da fişleme başlıyor! Aşı yaptırmayanlar kayıt altına alınacak ve...

Koronavirüs salgınından kötü derecede etkilenen Avrupa ülkeleri arasında bulunan İspanya, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişilerin kaydını oluşturacak.

Sağlık Bakanı Salvador Illa, listenin halkın veya işverenlerin erişimine açılmayacağını söyledi. Liste, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle paylaşılacak.

Virüsü yenmenin yolunun herkesi aşılamaktan geçtiğini belirten İspanyol bakan, "Bu ne kadar çok olursa o kadar iyi." dedi.

AB ülkeleri tarafından onay verilen Pfizer-BioNTech üretimi aşılar, halihazırda kıta genelinde dağıtılırken, aşılama da başlamış durumda.

Listeyi diğer Avrupa ülkeleriyle paylaşacaklar

Katıldığı bir televizyon programında aşının zorunlu olmayacağını dile getiren Illa, aşı olmayacakları işaret ederek, "Yapılacak olan şey, Avrupalı ortaklarımızla paylaşılacak bir sicil kaydıdır." diye konuştu.

BBC News'in haberine göre, Salvador Illa, kayıt işlemini gerçekleştirirken veri korumasına azami saygı göstereceklerini ifade etti.

'Aşı yaptıracak mısınız?' anketi

Yakın tarihli bir ankete göre, aşıyı yaptırmayacağını söyleyen İspanyol vatandaşların sayısı yüzde 47'den yüzde 28'e düştü.

İspanyol bakan, "Aşı olmamak vatandaşların hakkıdır. Şüpheleri gidermeye çalışacağız. Aşı olmak hayat kurtarır, salgından çıkış yolu budur." şeklinde konuştu.

Koronavirüs bilançosu

İspanya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı pazartesi günü 50 binin üzerine çıktı. Ülke, pandemi döneminde 1.8 milyondan fazla enfeksiyon kaydetti.

Söz konusu Avrupa ülkesi, mayıs ayı başına kadar saat 23.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

 

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