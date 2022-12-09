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Dünya Avrupa'da enerji krizi! Çağrı yaptılar
Dünya

Avrupa'da enerji krizi! Çağrı yaptılar

İspanya'nın ev sahipliğinde yapılan ve Akdeniz'e kıyısı olan 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerinin katıldığı AvroAkdeniz Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizine karşı ortak çözümler geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 23:03:00 -
Avrupa'da enerji krizi! Çağrı yaptılar

İspanya'nın ev sahipliğinde yapılan ve Akdeniz'e kıyısı olan 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerinin katıldığı AvroAkdeniz Zirvesi'nde (UE-MED9), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizine karşı ortak çözümler geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenen zirvenin ardından İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Malta ve Slovenya'nın devlet veya hükümet başkanları ortak açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, EU-MED'deki 9 ülkenin AB'nin toplam nüfusunun yüzde 45'ini oluşturduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu ekonomik sorunlara ve enerji krizine karşı çözüm girişimlerinde AB içinde daha etkili olmaları gerektiğini savundu.

"Akdeniz ülkeleri olarak bizler Avrupa'nın gündemini oluşturabiliriz." diyen Sanchez, yeni enerji bağlantılarının güçlendirilip, enerji bağımlılığını en aza indirmek gerektiğini vurguladı.

Öte yandan zirvede, AB Komisyonunun sunduğu, doğal gaza megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat getirilmesi ve yeni mali kurallar önerileri de ele alındı.

Liderler 13 Aralık'ta AB Enerji Bakanlarının bir araya geleceği toplantıda doğal gaza tavan fiyat belirlemede bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini söyledi.

Zirveye katılan tüm ülkeler ayrıca "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji şantajı karşısında Avrupa'nın birlik ve dayanışmasını sürdürme gereğini" vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de zirvede düzensiz göçmen konusunu gündeme getirerek, "Küresel bir sorunu gündeme getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Bu İtalya ile Fransa veya İtalya ile Almanya arasında bir sorun değildir. Sorunun sadece Avrupa düzeyinde ele alınmasını ve çözülmesini istiyoruz." dedi.

Yılda bir yapılan EU-MED9'un 2023'teki toplantısına Malta'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

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