Avrupa’da doğum alarmı

Avrupa, yaşlanan ve azalan nüfusuna çözüm bulmak ve doğum oranlarını artırmak için çareler arıyor. Budapeşte’de düzenlenen 4. Nüfus Zirvesi’nde Orta Avrupa ülkeleri, göçün Avrupa Birliği’nin azalan doğum oranına yanıt olmaması gerektiğini belirten ortak bildiriye imza attı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiş, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından imzalanan bildiride, “Avrupa’nın Hıristiyan kültürünü ve diğer dini geleneklerini gelecek nesiller için koruması adına Avrupalı çocukların sayısını artırmak şart” denildi.



Liderler ayrıca Brüksel’e (AB), aile politikasını ulusal yargı yetkisi altında tutma çağrısında bulundu. Bu 5 ülke, AB’nin eşcinsel hakları gibi sosyal konulardaki politikalarına yönelik eleştirilerine de karşı çıkıp, ‘toplumun geleceği için sağlıklı evlilikler’de ısrar ediyor.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin, demografi sorununu göçle değil nüfusu artırarak çözmek istediğini söyledi. Avrupa’ya göçü kıtanın kültürel kimliğine bir tehdit olarak gören Orban, “Göç bizim için bir kimlik meselesidir. Avrupa’da bir ülke ancak orada yaşan insanların temel konularda aşağı yukarı aynı değerleri paylaşması durumunda hayatta kalabilir. Aksi takdirde, bu ülke, bu millet dağılacaktır” diye konuştu.



“Macar Hükümetinin yeni aile politikası olmasaydı ve her şey eskisi gibi kalsaydı son 10 yılda 120 bin daha az çocuk doğmuş olacaktı” diyen Orban, ülkede 2010’dan bugüne evliliklerin sayısının iki katına çıktığına ve kürtaj oranının da yüzde 41 azaldığına dikkat çekti.

Göç yerine doğum oranını artırmalıyız

Zirvede konuşan Çekya Başbakanı Babiş, “Avrupa’nın yok olmasına karşı tek sürdürülebilir çözüm doğum oranını artırmaktır, göçmen almak değildir” dedi. Slovenya Başbakanı Jansa da, Avrupa’da doğum oranlarının 1950’lere nispeten yüzde 40-70 azaldığını belirtip, gençlerin aile kurmasının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti. Sırp lider Vucic de Avrupa’daki demografik yapıyı korumaları gerektiğini söyledi.