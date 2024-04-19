Avrupa’da derbi haftası Tivibu ekranlarında! Maçlar ne zaman? Saat kaçta?

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, dünyanın en çok seyredilen derbilerini seyircilerle buluşturuyor. Futbol şöleninin yaşanacağı Avrupa’nın en büyük liglerinde puan tablosu şekillenirken liderler yerlerini korumaya devam ediyor. La Liga’da El Clasico heyecanı yaşanırken Serie A’da Milano derbisi sahne alacak. Bundesliga’da şampiyonluğunu, ligin bitimine beş hafta kala ilan eden Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund’a konuk oluyor. Avrupa’nın devlerini seyircilerle buluşturmaya devam eden Tivibu, futbolun yanı sıra basketbol, dövüş sporları, tenis gibi en sevilen spor içeriklerini ekrana taşıyor

Arda Güler’li Real Madrid’de El Clasico heyecanı

İspanya’nın devlerinin sahne alacağı ligin son El Clasico’su büyük heyecana sahne oluyor. La Liga’da zirvede farkı açan Real Madrid, arkasından gelen Barcelona’yı konuk ediyor. Puan farkını sekize çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor. Carlo Ancelotti’nin süre vermesi halinde sahada görev alacak milli oyuncumuz Arda Güler’in de yer aldığı Real Madrid, sezonu istediği gibi götüremeyen Katalan ekip Barcelona’yı konuk ediyor. Tivibu üzerinden S Sport’dan canlı yayınlanacak El Clasico, 21 Nisan Pazar akşamı saat 22:00’da Santiago Bernabeu’da oynanıyor.

Serie A’da şampiyonluk maçı Tivibu’da

İtalya’da ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Inter, Milan karşısında alacağı galibiyetle kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu’nun ilk kez ulaşacağı Serie A şampiyonluğu için nefesler tutulurken başarılı teknik adam Inzaghi Süper Kupa’nın ardından Serie A Kupa’sı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonluk için sahaya çıkan Inter’in Milan karşısında oynayacağı Milano derbisi 22 Nisan Pazartesi günü saat 21:45’te Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Xabi Alonso şampiyon olarak Dortmund karşısında

Bundesliga’da 11 yıllık Bayern Münih hegemonyasını yıkan genç teknik adam Xabi Alonso ve takımı Bayer Leverkusen, Werder Bremen karşısında çıktığı mücadeleyle ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna ulaşırken sezonu da namağlup tamamlayarak adını tarihe yazdırdı. Geçtiğimiz sezon ortasında takımın başına geçen Xabi Alonso, kısa sürede ortaya çıkardığı başarılı takım ile oyunculuk kariyerinin ardından teknik adamlık kariyerinde de başarısını kanıtladı. Bayer Leverkusen’in sezonu beklenenin çok altında götüren Borussia Dortmund karşısında çıkacağı mücadele 21 Nisan Pazar günü saat 18:30’da Tivibu Spor ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.