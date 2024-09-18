Avrupa'da Çin kabusu! Alman otomobil devleri batıyor

Küresel otomobil sektöründe sert rüzgarlar yaşanıyor. 2035'ten itibaren AB'de içten yanmalı motorların yasaklanması ve katı hale gelen emisyon standartları Avrupa'daki dengeleri bozdu.

Çin ve Fransa'da e-otomobil üretiminin artması, "Yeşil Anlaşma" ya da "taksonomi" gibi AB planları, piyasa kanunlarını zorladığı için Alman otomotiv üreticilerinin dünyada ün salmış içten yanmalı motorlardaki teknolojik hakimiyetini zamanla sarstı.

Çinli otomobil üreticileri piyasalara daha çok hakim olurken, Avrupalı otomobil üreticilerinin kapanma noktasına gelmesi sektördeki dinamikleri değiştireceğe benziyor.

AVRUPA'DA OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLEDİ

Avrupa'da otomobil satışları geriledi. Öte yandan, Avrupa Birliği'nde (AB) son aylarda elektrikli otomobil satışlarında bir yavaşlama yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında elektrikli otomobiller, AB'de yüzde 14'lük bir pazar payı almıştı.

Piyasalara gelecekte Avrupalı otomobil üreticileri zor günlerin beklediği düşüncesi hakim.

AVRUPA'DA FABRİKALAR KAPANIYOR

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) ve diğer Avrupalı otomobil üreticilerinin bazı fabrikalarını kapatması gündemde.

Renault ve Fiat markalarının da satabileceklerinden çok daha fazla otomobil ürettiği biliniyor. Belçika'da Q8 e-tron'un üretildiği Audi fabrikası da çöküşün eşiğinde.

KAPASİTENİN ALTINDA ÇALIŞILIYOR

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre BMW, Mercedes, Fiat, Renault ve Volkswagen'in Avrupa'daki her üç fabrikasından biri, talep düşüklüğü nedeniyle kapasitesinin altında çalışıyor.

Stellantis Group'un tam elektrikli Fiat 500e'nin üretildiği Torino'daki Mirafiori fabrikasındaki üretim, 2024'ün ilk yarısında yüzde 60'tan fazla düştü.

Fiat, Torino'daki Mirafiori fabrikasında Fiat 500e modelinin üretimini, satışlardaki düşüş nedeniyle bir aylığına durdurdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ELDE KALDI

Satış sorunları Fransa'nın kuzeyindeki Douai'de bulunan Renault fabrikasında ve Dresden'deki VW fabrikasında da yaşanıyor. Burada üretilen elektrikli otomobiller alıcı bulamıyor ve üreticilerİ zarar ediyor.

"YAPISAL BİR DÖNÜŞÜMÜN ORTASINDAYIZ"

Sektörün uzmanları, yapısal bir değişimin ortasında olduklarını, bunun sadece bir marka için değil, tüm otomotiv endüstrisi için geçerli olduğunu savunuyor.

Ayrıca, AB'de ve Avrupa'da otomotiv endüstrisinde yaşanacak gerilemenin tüm AB'nin ekonomisini etkileyeceği düşünülüyor.

ÇİN AVRUPA'DA ATAĞA GEÇTİ

Çinli üreticiler ise bu pazara girerek, Avrupa'da üretim sahaları arayışına geçti. Avrupa'nın otomobil üreticileri üzerindeki Çin'den gelen baskı artarak çoğalıyor.

AB'DEN ÇİN ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİSİ ENGELİ

AB'nin Çin malı elektrikli otomobillere uyguladığı cezai gümrük vergilerine rağmen, Halk Cumhuriyeti'nden üreticiler AB pazarında yer edinmek için çabasını sürdürüyor.

Geely markasının yanı sıra Lynk & Co, Chery, Great Wall Motor ve BYD gelecekte Avrupa'da kendi fabrikalarında e-otomobil üretmek istiyor.