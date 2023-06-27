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Gündem Avrupa'da büyük skandal! PKK çocuk konseri düzenledi!
Gündem

Avrupa'da büyük skandal! PKK çocuk konseri düzenledi!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 10:10:00 -
Avrupa'da büyük skandal! PKK çocuk konseri düzenledi!

Son zamanlarda terör eylemlerine göz yuman İsviçre'de skandal bir olay yaşandı. İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgüt PKK'nın kurucularından Sakine Cansız için anma töreni düzenlendi. Söz konusu etkinliğe çocuklarda alet edildi.

Son zamanlarda terör eylemlerine göz yuman İsviçre'de skandal bir olay yaşandı. İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgüt PKK'nın kurucularından Sakine Cansız için anma töreni düzenlendi. Söz konusu etkinliğe çocuklarda alet edildi.

Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor. Dünya Türkiye'nin İsveç'e verdiği PKK vetosunu konuşurken İsviçre'den de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi Sahnede dev PKK paçavraları ve terörist başı Öcalan posterlerinin asıldığı festivalde öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ayrıca sergilendi.

ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propogandasına çocuklar da alet edildi.

BESİME KONCA DA ETKİNLİKTEYDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Efkan

Dikkatli bakın canan Kaftancıoğlu'da oralardadir

pkk ve fetö

pkk uyusturucu silah kacakcılığı insan kacakcılığında kazandığı paralarla avrupada baya gelişti ayrıca aylık toplama işleri yapıyor nokta. gelelim fetöye türkiyede en büyük yanılgı fetöyü yönetenlerin genellikle kürt kökenli abiler ablalar imamlar olduğunu coğı kimse bilmiyor yani pkk ve fetö el ele çalışıyor Avrupa'da pkk siyasileri para ile besliyor fetö ise gelişmiş eleman sayıssı okuma yönünden ingilizce almanca fransızca süper bildiklerinden avrupada bakan danısmanları millet vekili şirket ceoları pozisyonuna geliyor
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