  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir potansiyel var
Brexit sonrası AB ve İngiltere anlaştı
PSG’den Mohamed Salah bombası
Dünya Avrupa'da bir ilk! Kısıtlamaları tamamen kaldıracağını açıkladı
Dünya

Avrupa'da bir ilk! Kısıtlamaları tamamen kaldıracağını açıkladı

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther, eyalette 17 Mayıs'tan itibaren korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını tamamen kaldırarak normalleşmeye dönüleceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 21:03:00 -
Avrupa'da bir ilk! Kısıtlamaları tamamen kaldıracağını açıkladı

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde, korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları tamamen kaldırılıyor. Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther yaptığı açıklamada, eyalette korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler neticesinde günlük vaka sayılarında kaydedilen düşüş ve insidans değerlerinin 54,4 seviyesine inmesi sayesinde Schleswig-Holstein eyaletinde 17 Mayıs'tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını ve normalleşmeye dönüleceğini kaydetti. Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında Almanya'nın en önemli tatil bölgelerinin de açılacağını belirten Günther, Kuzey ve Baltık Denizleri arasındaki otellerin, restoranlar ve tatil köylerinin sıkı hijyen kuralları altında açılacağını duyurdu.

Öte yandan Almanya'da Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda (Infektionsschutzgesetz) yapılan değişiklik kapsamında insidans değerleri, 100 bin kişilik bir şehir veya bölgede yeni enfeksiyon sayısında 7 gün içinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakanın görülmesi üzerine söz konusu bölgelerde kapanma ve kısıtlama tedbirleri getiriliyor. İnsidans değerleri bir hafta içinde 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakaya rastlanmaz ise, bu bölge veya şehirlerde önlemler gevşetilip yasaklar kaldırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda beklenen müjde geldi! Herkes sevinecek
Medya

Gönül Dağı'nda beklenen müjde geldi! Herkes sevinecek

TRT 1’nin sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 8 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı ekranda olacak olan 27.Bölümünün 2. Fragmanı yayınlandı...
Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı
Gündem

Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan 'yarın saat 14.00'te' paylaşımının ardından biraz önce merakla beklenen paylaşım geldi. ..
Çavuşoğlu açık açık uyardı: Tüm Avrupa için çok tehlikeli
Gündem

Çavuşoğlu açık açık uyardı: Tüm Avrupa için çok tehlikeli

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in topra..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay