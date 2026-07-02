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Otomotiv Avrupa’da 15 ülkenin operasyonu artık Alpagut Girgin’e emanet!
Otomotiv

Avrupa’da 15 ülkenin operasyonu artık Alpagut Girgin’e emanet!

Yeniakit Publisher
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Avrupa’da 15 ülkenin operasyonu artık Alpagut Girgin’e emanet!

Stellantis, Avrupa Bölgesi’nde faaliyet gösteren 15 ülkenin tüm operasyonlarından sorumlu olarak Alpagut Girgin’i görevlendirdi. Girgin, 1999 yılında Opel markası ile başlayan kariyerini orta vadede 1.5 milyona ulaşması beklenen bölgede Stellantis bünyesindeki tüm markaların satış ve satış sonrası sorumluluğunu devralarak devam ettiriyor.

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Alpagut Girgin’i 15 pazarın Stellantis bünyesinde yer alan tüm markaları için satış ve satış sonrası faaliyetlerinden ve yapılanmasından sorumlu yönetici olarak atadı. 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevine başlayacak olan Alpagut Girgin, aralarında İsrail, Filistin, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan ve Kazakistan’ın bulunduğu 15 pazardan sorumlu olacak.

 

Büyüklüğü 1 milyon adedin üzerinde!

2025 yılı itibarıyla 1 milyon üzeri bir pazara sahip bu bölge Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Balkan cografyasında gelişmekte olan pazarları ile dikkat çekiyor ve orta vadede bu pazarın 1,5 milyona ulaşması bekleniyor. Girgin’in İsrail Bölge sorumluluğu da devam edecek. Kariyeri süresince Opel Genel Müdürlüğü ve sonrasında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Markalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı gibi stratejik görevler üstlenen Alpagut Girgin 2025 yılı itibarıyla Avrupa Bölgesi’ne geçmişti.

Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Girgin, Makine Mühendisliği alanında Otomotiv Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

 

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