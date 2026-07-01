Yeni TIGGO7 Comfort Türkiye! Chery’den dengeleri değiştirecek hamle!

TIGGO7 ailesinin en yeni üyesi olan Comfort versiyonu, Chery'nin SUV ürün gamını daha da zenginleştirerek müşterilere yaşam tarzlarına ve bütçelerine en uygun modeli seçme konusunda daha fazla esneklik sunuyor. Yeni versiyon, markanın uzun yıllardır benimsediği kalite, güvenlik ve günlük kullanım kolaylığı anlayışını korurken, daha fazla kullanıcının Chery deneyimiyle buluşmasına da olanak tanıyor. Chery'nin kendini kanıtlamış 1.6 TGDI benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) ile donatılan TIGGO7 Comfort, güçlü performans, yakıt verimliliği ve uzun ömürlü güvenilirliği dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. İster günlük şehir içi kullanımda, ister hafta sonu kaçamaklarında ya da uzun aile yolculuklarında olsun, bu güç aktarma sistemi her yolculukta sürücüsüne güven veren, konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunmak üzere geliştirildi.