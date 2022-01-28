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Dünya Avrupa Yetim Eli Derneği Balkanlar'da! "Dünyada 'bir yoksul' kalsa da çalışacağız"
Dünya

Avrupa Yetim Eli Derneği Balkanlar'da! "Dünyada 'bir yoksul' kalsa da çalışacağız"

Almanya Mainz merkezli Avrupa Yetim Eli Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Altun, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde çalışmalar yürüttüğünü belirterek "Türkiye ile birlikte, Filistin'in Gazze bölgesi, insanların mağdur olduğu Yemen, Afganistan, Suriye'nin kuzey bölgesi, Mali, Somali, Uganda, Tanzanya, Filipinler, Bangladeş, Kamboçya gibi ülkelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 18:31:37 - 2022-01-28 18:31:36
Avrupa Yetim Eli Derneği Balkanlar'da! "Dünyada 'bir yoksul' kalsa da çalışacağız"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Anadolu Ajansı'nı, beraberindeki heyetle birlikte ziyaret Avrupa Yetim Eli Derneği'nin Genel Başkanı Abdurrahman Altun, bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

2019 yılında Almanya’nın Mainz şehrinde kurulan Avrupa Yetim Eli Derneği'nin, dünyanın birçok yerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Altun, "Öncelikli olarak yetim ve yetim ailelerine yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi kişilere, kim olduklarını gözetmeksizin, yardım yapmaya devam etmekteyiz." dedi.

"Türkiye kökenli olmamız dolayısıyla, yardım ağımızın birinci ayağını Türkiye oluşturuyor." ifadesini kullanan Altun, "Türkiye ile birlikte, Filistin'in Gazze bölgesi, insanların mağdur olduğu Yemen, Afganistan, Suriye'nin kuzey bölgesi, Mali, Somali, Uganda, Tanzanya, Filipinler, Bangladeş, Kamboçya gibi ülkelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya merkezli derneğin yeni temsilciliklerinin açılacağını söyleyen Abdurrahman Altun, şöyle devam etti:

Türkiye ve Fransa temsilciliklerimiz var. Yakında İsviçre ve Avusturya temsilciliklerimiz de faaliyetlerine başlayacak.

Daha önce Makedonya’da yardım faaliyetlerimiz oldu. Karadağ’daki çalışmalarımız da devam ediyor. Bosna Hersek’in Doboj şehrinde gıda yardımları yaptık. Kimsesiz yaşlılara sıcak yemek dağıtımı yaptık. Yetimlerin de kaldığı bir öğrenci yurdunu da ziyaret ettik. Bosna Hersek’teki düzensiz göçmenler hususunda yardım yapmaya açığız. Görüştüğümüz yerel kurumlara, düzensiz göçmenlere yönelik bir ihtiyaç olması durumunda, kıyafet ve yemek yardımı yapma konularında hazır olduğumuzu ilettik.

Amacımız, mahrumiyet ve mazlumiyete bir nebze olsa da çare olmaktadır. Onların dertlerine deva olmaktır. Yüzlerine bir tebessüm olmaktır. Bu uğurda çalışıp çabalıyoruz. Dünyada bir aç, bir yoksul oldukça bu işlere devam edeceğiz. Dünyanın neresinden bir yoksul ve mağdurun sesi bize ulaşırsa, biz o sese kulak verip el uzatmaya gayret edeceğiz.

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