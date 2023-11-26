Avrupa yalakaları sahneye çıktı! Üç beş kişinin itirazını değil devletlerin katliama desteğini yaz Oda TV

Oda TV haberinde, "Batı düşmanlığı yapanlara gelsin bu video" başlığını kullandı.

Haberde, İrlandalı milletvekili Clare Daly’nin Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Daly konuşmasında, "Gazze’de toplu katliamların başlamasının üzerinden bir ay geçti. Bu ırkçı İsrail devletinin gerçekleştirdiği bir soykırım" ifadelerini kullanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere Batı ülkelerinin siyonist İsrail'in bebek katliamına açıktan desteğini saklayan Oda TV, Batılı bir kişinin konuşması üzerinden "Batı düşmanlığı yapanlara gelsin bu video" yorumu yaptı.



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Oda TV ayrıca dünyada İsrail'e ses yükseltip, "terör devleti" diyen Erdoğan'ı da göz ardı ederek, haberde "Batı’nın İsrail’i desteklediği algısının aksine yapılan sert konuşmalara neredeyse Türkiye’de bile karşılanmadı." ifadelerini kullandı.

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