Avrupa ve Amerika’nın sömürgecilik ve eşkıyalıkla dolu geçmişi

Kahrolsun emperyalizm, Avrupa’dan nefret ediyorum. Afrikalı kardeşlerimizi sömürdüler. Afrikalı kardeşlerimizin evlerinin altı değerli madenlerle dolup taştığı halde fakirlikten kırılıyorlar. Sömürgeci Amerika ve Avrupa bu değerli madenleri ülkelerine getirip, işleyip satarak zenginleşmektedirler. Afrikalı kardeşim bir dilim ekmeğe muhtaç halde yaşamaktadır. Biz Türkler sömürge yaşamadığımız halde fakiriz. Bizlerin madenlerini Avrupalılar ve Amerikalılar kullanmaktadır. Afrikalılar ve bizler ne yapmalıyız diye sorduğumda isyan bayrağını kaldırmamız gerekmektedir. Biz Türkler önderlik yapıp, gerek kendimizi ve gerekse Afrika’yı ayağa kaldırmamız gerekmektedir. Kahrolsun Amerika. Bakınız hâlâ günümüzde İngilterede Sömürge Bakanlığı var. Üçüncü dünya ülkeleri Türkiye’nin çatısı altında toplanmalıdır. Benim ecdadım Osmanlılar yetmiş beş sınıf milleti adaletle yönetmiştir. Her aklı başında insan Osmanlı’yı geri istemektedir. Dünyanın Osmanlı’ya ihtiyacı var. İnşallah devletim Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızlığı ilan ederek mazlum insanlara yardımcı olacaktır. Ağır sanayiyi fabrikalaşmayı ve milli eğitimi hayata geçirerek yeniden büyük Türkiye’yi ilan edeceğiz. Bizler Türk’üz. Bizler sağcısıyla solcusuyla alevisi sünnisi ile Türkü Kürdüyle kardeşiz. Huzur İslam’dadir. Afrikalı kardeşimden özür diliyorum. Bizler yeniden büyük Türkiye’yi ilan edip onlara yardımcı olamadığımdan çok üzgünüm. Hayat iman ve cihattır... Dünya ve âhiret mutluluğu istiyorsak şunu asla unutmayacağız ki huzur İslam’dadir. Yuvamızda sokağımızda pazarımız da ekonomimizde eğitimimiz de devlet işlerinde huzur İslam’dadir. Bundan dolayı İslam’ı yaşamaya çalışacağız. Bakınız Peygamberimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra arkadaşlarını eğittikten sonra devletini kurdu. Peygamberimiz’in devleti Medine İslam Devleti’dir. Allah azze ve celle Peygamberine Medine’de devlet olmasını murat etmiştir. Dedelerimiz ninelerimiz Osmanlılar ömürleri 650 sene olan bir devlet kurmuşlardır. Ecdadımız adalet üzere bir devlet kurmuşlardır. Ecdadımız yıkıldı ama varlığı devletimizin damarları arasında devam etmektedir. Bir gazetecimiz Genel Kurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığına girdiğinde her tarafta devletimizin ve Osmanlı bayrakları görmüştür. Buradan anladığım Osmanlı devam etmektedir. Sistemi İslamileştirmemiz lazım gelmektedir. Bu sistem daha gitmemektedir. Atatürk’ün 1924 senesindeki anayasasında nasıl devletimizin dini İslam’dır yazılmışsa bizler de huzur ve mutluluğumuz için sistemi İslamileş tirmemiz lazım gelmektedir. Huzur İslam’dadır. Günümüzde yasalarımız Avrupa’dan ithal edildiğinden insanımızın huzur ve mutluluğunu karşılayamamaktadır. Büyük şeytan Amerika ve Siyonistlerden uzak kalabilirsek sistemi İslamileştirebiliriz. Kahrolsun Amerika. Huzur İslam’dadır...