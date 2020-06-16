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Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:17:02 -
Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı

ANKARA (AA) - Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş keşif uydusu, kutup bölgelerini kat eden yörüngesi üzerinde ilk yakın geçişini gerçekleştirdi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Güneş etrafında ilk turuna başlayan uydu, dün, yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu günberi konumuna ulaştı.

Uydu, bu konumda 77 milyon kilometre yaklaştığı Güneş'i fotoğrafladı. Bu, bugüne dek Güneş'in fotoğraflandığı en yakın konum olarak kayıtlara geçti.

ESA uydusu, çektiği fotoğrafları gelecek hafta Dünya'ya yollayacak. Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun bilim operasyonlarına 2021'de başlaması öngörülüyor.

Güneş keşif uydusu, yörüngede izlediği özel rota sayesinde Güneş'in Dünya'dan görülemeyen kutup bölgelerini kayda almayı amaçlıyor.

Uydu, 10 Şubat'ta uzaya fırlatılmıştı.

NASA'nın Parker keşif uydusu çok daha yakınından geçtiği halde Güneş'i doğrudan fotoğraflayacak donanıma sahip bulunmuyor.


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