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Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda heyecan başlıyor

İsveç’in Helsingborg şehrinde başlayacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası öncesinde Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:47
Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda heyecan başlıyor

İsveç’in Helsingborg şehrinde başlayacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası öncesinde Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Güçlü bir kadroyla Avrupa şampiyonasında boy göstereceğiz" dedi.


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye’yi teknik direktör Ali Şahin yönetiminde 16’şar erkek ve kadın sporcu olmak üzere 32 sporcu temsil edecek. İsveç’in Helsingborg şehrinde başlayacak olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası 05-08 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.



"Güçlü bir kadroyla mücadele edeceğiz"


Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, İsveç’te takım olarak başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Şahin, "Güçlü bir kadroyla Avrupa şampiyonasında boy göstereceğiz. Tam takım olarak mücadele edeceğiz. Sporcularımız ve teknik ekibimiz iyi bir şekilde bu şampiyonaya hazırlandı. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Takım halinde kürsüde yer alacağımıza inanıyorum. İsveç’den en iyi sonuçlarla dönerek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcuları şu şekilde:


Erkekler: Görkem Polat (54 kg), Bilal Küskü (54 kg), Ahmet Küskü (58 kg), Mahmut Küskü (58 kg), Emircan Turan (63 kg), Ferhat Can Kavurat (63 kg), Hakan Reçber (68 kg), Mehmet Kani Polat (68 kg), Ferhat Muhammet Saroğlu (74 kg), Nesim Küskü (74 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Oğuz Tokgöz (80 kg), Hasan Can Lazoğlu (87 kg), Sergen Curabaz (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg), Muhammed Emin Açıkgöz (+87 kg),


Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kg), Fatma Keleş (46 kg), Merve Dinçel (49 kg), Havva Nur Çoban (49 kg), Duygu Kasırga (53 kg), Elif Ilgın Öztabak (53 kg), Gülsüm Gültekin (57 kg), Tuğba Yılmaz (57 kg), İkra Kayır (62 kg), Huriye Nur Ergin (62 kg), Hacer Eyi (67 kg), Simge Özcan (67 kg), Huri Korkut (73 kg), Simge Erensayın (73 kg), Esra Akbulak (+73 kg), Beyza Basma (+73 kg)

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:47
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