Avrupa ülkesinin başkentine Türk radarı! İmzalar atıldı
Gün geçtikçe kendini geliştiren Türk savunma sanayii bir başarı daha elde etti. Türk mühendislerce geliştirilen Retinar Çevre Gözetleme Radarı bir Avrupa ülkesinin başkentinin havalimanını koruyacak.14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:02
Meteksan Savunma firması Türk mühendislerce geliştirdikleri Retinar Çevre Gözetleme Radarı'nı bir Avrupa ülkesine sattı.
Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Meteksan Savunma, yerli ve milli olarak geliştirdikleri Retinar Çevre Gözetleme Radarı'nın bir Avrupa ülkesinin başkentinde yer alan havalimanına kuracaklarını ve anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
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