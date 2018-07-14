Avrupa ülkesinin başkentine Türk radarı! İmzalar atıldı

Meteksan Savunma firması Türk mühendislerce geliştirdikleri Retinar Çevre Gözetleme Radarı'nı bir Avrupa ülkesine sattı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Meteksan Savunma, yerli ve milli olarak geliştirdikleri Retinar Çevre Gözetleme Radarı'nın bir Avrupa ülkesinin başkentinde yer alan havalimanına kuracaklarını ve anlaşmanın imzalandığını duyurdu.