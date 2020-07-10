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Dünya

Avrupa ülkesini sarsan gelişme! Başbakanlık ofisinde o ülkenin casusu yakalandı

Almanya'da başbakanlığa bağlı basın ofisi çalışanı bir kişinin uzun yıllar Mısır adına ajanlık yaptığından şüphelenildiği ve soruşturma başlatıldığı bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:55:00 -
Avrupa ülkesini sarsan gelişme! Başbakanlık ofisinde o ülkenin casusu yakalandı

Alman İç İstihbarat Birimi'nin (BfV) 2019 yıllık raporu, perşembe günü İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alman savcılar şüpheli hakkında aralık ayından itibaren "icrai önlemler" uygulamaya başladı.

Mısır'a bilgi sızdırıldı

Yetkililer, Mısır'ın bu ülkede yaşayan muhalifleri takip etmek için bazı kişileri istihdam ettiğini öngörüyor.

Soruşturma devam ettiği gerekçesiyle şahsın kimliği ve neler yaptığı hakkında detay verilmedi.

Ayrıca şüphelinin Mısır'a 'ne tür bilgiler sızdırdığı' henüz detaylandırılmadı.

Federal Cumhuriyet Savcısı, şahsın casusluk şüphesiyle suçlandığını ve soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

Ayrıca savcılık, "Mısır gizli servislerinin Almanya'da yaşayan Mısırlıları istihbarat amaçlı kullanmaya çalıştıklarına dair işaretlerin bulunduğu" bilgisini paylaştı.

Federal Basın Ofisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından idare ediliyor ve başbakanlık binasına sadece bir kilometre mesafedeki ayrı bir binada faaliyet yürütüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan şahsın basın ofisinin ziyaretçi biriminde görev yaptığı ifade edilirken bunun, şahsın iki yıllık mesleki eğitimi tamamlamak ve giriş sınavını kazanmış olmak anlamına geldiği belirtildi.

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Yorumlar

Numan

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