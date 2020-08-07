  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Avrupa ülkesine ait İHA İsrail'de düştü

İsviçre'ye ait bir İHA'nın İsrail'de düştüğü bildirildi. Hava aracının düşme sebebi açıklanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:48:00 -
Avrupa ülkesine ait İHA İsrail'de düştü

İsviçre Silahlı Kuvvetleri’ne ait Hermes 900 tipi insansız hava aracı (İHA), 5 Ağustos Çarşamba günü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İsrail’de düştü.

SavunmaSanayiST.com'daki habere göre; İsviçre Silahlı Kuvvetleri’ne ait Hermes 900 tipi insansız hava aracı, test uçuşu sırasında İsrail sınırları içerisinde bulunan bir çöle düştü. İsrail merkezli Elbit Systems şirketinin sorumluluğundaki Hermes 900 HFE tipi İHA’nın düşmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya sivil maddi hasarın oluşmadığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracı da geçtiğimiz haftalarda Lübnan sınırları içerisinde düşmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mert'ten sonra bir transfer daha bitti! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye döndü
Spor

Mert'ten sonra bir transfer daha bitti! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye döndü

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül eski takımına geri döndü. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün tekrar sarı lacivertli formayı giyeceğini açıkladı. Gökhan'..
Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ile terör örgütü YPG arasında yapılan petrol anlaşmasının arka planını anlattı.
Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu
Gündem

Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesinde bulunan Fatih Yarımbaş, mahkemedeki savunması..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı