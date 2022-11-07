Avrupa ülkesinden vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Türkiye'ye gidin

Türkiye'ye euro dolar yağacak. Avrupalılar enerji krizi sebebiyle Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor. Alman basını ve hükümeti tarafından Alman vatandaşlara kış ayını Türkiye'de geçirmelerine yönelik uyarılar yapılıyor. Son olarak Almanya’da Bild Gazetesi, düzenlediği bir yarışmada ödül olarak Türkiye tatili vereceğini açıklarken; ilanda yer alan, “Isıtıcıyı kapatın, soğuk kış günlerinden kaçın." ifadelerinin kullandı.

Dolar yağacak! Türkiye'ye göç başlıyor. Almanya’nın önde gelen yayın organlarından biri olan Bild’in ücretli dijital platformu Bildplus, düzenlediği yarışmada enerji krizine vurgu yaparak, Türkiye’de dört haftalık tatil ödülü vereceğini açıkladı.

Son dönemde Avrupa’da yaşanan enerji sorununa da atıfta bulunan ilanda, “Fişi çekin, ısıtıcıyı kapatın, enflasyonu unutun ve Almanya’daki soğuk kış günlerinden kaçın.

Ofisinizi sahile taşıyın. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi mi geliyor? Bu Rüya artık gerçekleşecek.

Sizi Türkiye’nin güzel sahil kasabası Side’ye uzun süreli bir tatile gönderiyoruz” ifadeleri dikkat çekti. Side’de yer alan otelde konaklama, uçuş bileti ve her şey dahil dört haftalık uzun süreli tatil kazanma fırsatı sunduğunu açıklayan Bild, yarışmayı kazanabilmek için ise Bildplus uygulamasına üye olma şartı getirdi.

İstanbul dikkat çekiyor

Almanya’da market satışlarında, çekilişlerde ya da yarışmalarda verilen ödüllerde Türkiye tatili daha önce de gündemde yer almıştı.

Ülkede ucuz ürün satan marketlerden biri olan Lidl, 599 Euro’ya 22 günlük Türkiye tatili sattığını duyurmuştu.

duyurmuştu. Alman basınında yer alan haberlerde de ucuz tatil yapılabilecek yerler arasında Türkiye öncelikli ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Sadece güneydeki tatil bölgeleri değil, İstanbul da önerilen lokasyonlar arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2021 yılı ilk 9 ayına göre yüzde 87.13 artış göstermişti.

40 milyon turistin geldiği ocak-eylül döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4 milyon 527 bin ile Almanya oldu.

Son olarak eylül ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.84 artış kaydedildiği belirtilmişti.