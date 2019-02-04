Avrupa ülkesinden skandal Venezuela kararı
İspanya, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guadio'yu tanıdıklarını duyurdu.04 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması iki ülke arasındaki tansiyonu artırmıştı.
Türkiye, Rusya ve Çin karşı çıktı
Brezilya, Artantin gibi çok sayıda Güney Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido'ya Avrupa'dan da destek açıklamaları gelmiş; Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Küba ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini ilan etmişti.
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