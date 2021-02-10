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Dünya Avrupa ülkesinden skandal Türkiye adımı
Dünya

Avrupa ülkesinden skandal Türkiye adımı

Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını isteyen önergeyi skandal bir şekilde oylamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:50:00 -
Avrupa ülkesinden skandal Türkiye adımı

Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarının, hükümet tarafından “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını isteyen bir önergeyi perşembe günü oylayacak.

Hristiyan Birlik üyesi Joel Voordewind tarafından kaleme alınan ve 5 partinin desteğini aldığı belirtilen önergenin parlamentodan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

2018 yılında parlamento, yine bu yönde bir karar almış ancak hükümet 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınmasını kabul etmemişti.

Ancak Hollanda’da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, bu önergenin bu şekliyle kabul edilmesinin Türkiye ve Ermenistan arasındaki uzlaşıya hizmet etmeyeceği gerekçesiyle teklife karşı olduğunu açıkladı.

Hollanda Parlamentosu’nun yine aynı şekildeki bir önergeyi 2018 yılında kabul etmesi iki ülke arasında gerginlik yaratmıştı. Dönemin Hollanda hükümeti, uluslararası hukuki ve tarihi konularla ilgili hükümetlerin hüküm vermesinin doğru olmadığı görüşünü savunarak, 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını kabul etmemişti.

Kaynak: Euronews

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