Avrupa ülkesinden Rusya'yı çıldırtacak karar!

Litvanya, Ukrayna işgalini "soykırım" olarak tanıyan ilk ülke oldu. Litvanya Parlamentosu Seimas'ta yapılan oylamada 128 lehte oyla kabul edilen kararda, Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediğine işaret edildi.

"SOYKIRIM" olarak tanıdılar

Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'dan teşekkür Rusya'dan tepki

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, "Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini Ukrayna halkının soykırımı olarak tanıdı! Litvanyalı tüm milletvekillerine bu tarihi kararı oybirliğiyle kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Moskova'yı "terör devleti" ilan etme yönünde oybirliğiyle alınan kararın, ülkeler arasındaki ekonomik bağların kopmasına yol açabileceği konusunda uyardı.