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Teknoloji Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler
Teknoloji

Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler

Macaristan Savunma Bakanlığı heyeti, Macar ordusunun ihtiyaçlarına binaen Türk SİHA'larını test etmek için bir ziyaret düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:08:00 - 2021-05-17 15:09:35
Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler

Macaristan Silahlı Kuvvetleri’nin Silahlanma Direktörü Gáspár Maróth, yerel bir televizyon kanalına verdiği açıklama esnasında Türk SİHA’ları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macaristan’ın 2018’den beri resmi bir İHA stratejisine sahip olduğunu ve potansiyel bir tedarik için pazarı takip ettiğini söyleyen Maróth, "Birkaç Türk tedarikçi değerlendirildi ve bir grup uzman, ekipmanı test etmek için bu hafta Türkiye’ye uzun bir dizi ziyarette bulunacak" dedi.

Maróth, hangi şirketlerden tedarik edileceği yönündeki soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Bu, hangi insansız hava araçlarının en iyi kabiliyete sahip olduğuna ve ayrıca Macaristan’ın ülkede bu tür yetenekleri kazanmak istediği için üretim konusunda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını bağlı olacak. Değerlendirilen firmalar arasında, İsrailli ve Avrupalı ​​üreticiler de var."

Macaristan’ın tedarik edeceği SİHA’ların; ANKA, AKSUNGUR, Bayraktar TB2 ve KARAYEL-SU olduğu değerlendiriliyor.

TUSAŞ ANKA ve AKSUNGUR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan ANKA SİHA ailesi, Tunus tarafından da tedarik edildi. AKSUNGUR İHA’nın da yakın gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınması planlanıyor.

Baykar Bayraktar TB2

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’nın; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’a da ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

Vestel KARAYEL-SU

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan KARAYEL-SU SİHA, Suudi Arabistan tarafından aktif olarak kullanılıyor.

SavunmaSanayiST

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