Avrupa ülkesinden flaş hamle! F-35 almak için harekete geçtiler

İsviçre Silahlanma Şefi Martin Sonderegger ve Proje Yöneticisi Darko Savic, 19 Eylül 2022’de Bern’de bulunan Armasuisse’de ABD hükümeti ile F-35 savaş uçaklarının alımına dair sözleşme imzaladı. Bu kapsamda Parlamento, 15 Eylül 2022 tarihinde satın alımla ilgili taahhüt kredisini onaylamıştı.

Yapılan sözleşme kapsamında İsviçre 36 adet F-35A savaş uçağı tedarik edecek. 2027 yılında başlayacak olan teslimatlar 2030 yılına kadar devam edecek. Teslim edilecek uçaklar mevcut F/A-18 Hornets ve F-5 Tigers filosunun yerini alacak.

36 adet F-35A’nın tedarikine ilişkin satın alma sözleşmesi 6,035 milyar İsviçre Frangı tutarında. Bu miktar ise İsviçreli seçmenler tarafından onaylanan maksimum mali hacim içinde. İsviçre, uçakları ABD hükümetinden “Yabancı Askeri Satışlar” (FMS) aracılığıyla kendisi için geçerli olduğu koşullarda tedarik ediyor. Buna karşılık ABD hükümeti, Lockheed Martin ile kendi sözleşmesi aracılığıyla satın alma işlemini gerçekleştiriyor.

Bu tarz satışlarda fiyatlar ve sözleşme koşulları bağlayıcıdır ve sıkı denetim yoluyla da talep edilmektedir. Buna ek olarak İsviçre ve ABD, belirli bir maddeyi müzakere etmiş ve sabit fiyat karakterini belirten ayrı bir deklarasyon imzalamıştır.

Satın alma sözleşmesiyle eş zamanlı olarak Air2030 Programı Başkanı Peter Winter ve F-35A Proje Yöneticisi Darko Savic, Lockheed Martin ile ofset anlaşmasını da imzaladı. Bu sözleşme ABD’li üreticilerin İsviçre tedarik maliyetlerini dengeleyen İsviçre endüstrisi ile iş yapabilmelerinin temelini oluşturmakta. Bu sayede İsviçreli şirketler yaklaşık 2,9 milyar İsviçre Frangı hacimli bir sipariş alacak.

İsviçre’nin uçak tedarik programına F-35 savaş uçağı teklifi

2020 yılının Kasım ayında ABD hükümeti ve Lockheed Martin, İsviçre’nin yeni savaş uçağı alımı programı kapsamında İsviçre hükümetine F-35 savaş uçağı satış planını sunmuştu. 40 adede kadar F-35A uçağının satışını içeren teklif, İsviçre’nin özerk gereksinimlerine göre uyarlanmış bir sürdürülebilir çözümü ve kapsamlı bir eğitim programını içeren toplam bir paket teklifiydi.

Dönemin F-35 Programı Genel Müdürü Greg Ulmer, "F-35 teklifimizin İsviçre NFA (New Fighter Aircraft) rekabeti için en iyi ve en uygun fiyatlı çözüm olduğundan eminiz. İsviçre’ye önümüzdeki on yıllar boyunca İsviçre egemenliğini koruyacak bir uçağın yanı sıra, 4. nesil uçak maliyetine 5. nesil avcı uçağı sunuyoruz" demişti.

DefenceTürk