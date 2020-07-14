Avrupa ülkesinde tepki çeken görüntüler! Maske takmayan adama polis şiddeti

Ukrayna'da polis ekipleri, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü. Yaşlı adamı gözaltına almak isteyen polisler, vatandaşların tepkisi üzerine bu kararından vazgeçti ve ambulans çağrılınca yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna'nın Çernovtsi şehrinde bulunan Kamarova Caddesi'nde polis, maske takmayan yaşlı adamı darp ederek gözaltına almaya çalıştı. Polis, yaşlı adamı yere yatırarak, kelepçe taktı. Yaşlı adam polisin müdahalesi sonrası fenalaşırken, çevredekiler polislere tepki gösterdi. Adamın fenalaştığını gören polis kelepçeleri çıkararak, olay yerine ambulans çağırdı. Çevredeki vatandaşlar ise olay anını telefonları ile anbean kaydetti.

Ülkede maske takmak zorunlu

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu olurken, maske takmayanlara ve karantina kurallarını ihlal edenlere 17 bin Grivna (4 bin 300 TL) para cezası kesiliyor.

Yaşlı adama 2 ayrı protokolden ceza

Yaşlı adama, Ukrayna İdari Suçlar Kanunu'nun 173. Maddesi (Holiganlık), 185. Maddesi (Görevi başındaki güvenlik güçlerine zorluk çıkarma) ve 44-3. Maddesi (Karantina kurallarını ihlal) gereğince 2 ayrı protokol düzenlenerek ceza kesildi.Öte yandan, Ukrayna'da toplam koronavirüs vaka sayısı 54 bin 133'e, can kaybı ise bin 398'e yükseldi.