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Avrupa ülkesinde sokakta yaşamak yasaklanmıştı! 87 kişi donarak öldü

Avrupa ülkesi Macaristan'da, sokakta yaşamanın yasaklandığı ekim ayından bu yana 87 kişinin donarak öldüğü açıklandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:03
Avrupa ülkesinde sokakta yaşamak yasaklanmıştı! 87 kişi donarak öldü

Macaristan'da sokakta yaşamanın yasaklandığı 15 Ekim'den 19 Ocak'a kadar 87 kişinin donarak hayatını kaybettiği açıklandı.

24.hu haber sitesinin haberine göre, Macaristan'da evsizlerin sokakta yaşamasını yasaklayan kanunun yürülüğe girdiği 15 Ekim 2018 ile 19 Ocak 2019 tarihleri arasında ülkede 87 kişi donarak öldü.

29 yılda 8 bin kişi donarak öldü

Macar Sosyal Forum (MSZF) tarafından siteye yapılan açıklamada, donarak ölenlerin çoğunun ısıtması yetersiz evlerde ya da hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, donarak yaşamını yitirenler için Budapeşte'deki Kossuth Meydanı'nda anma töreni düzenlendiği kaydedildi.

MSZF'nin açıklamasında ayrıca, Macaristan'da 1990 yılından bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişinin donarak öldüğü bilgisi yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:03
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