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Dünya

Avrupa ülkesinde namazı kilisede kıldılar

Almanya’da Berlin’de bir kilise namaz kılmak isteyenlere kapısını açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:23:00 -

Almanya'da, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında iki ay önce toplu ibadetlere kapatılan ibadethaneler açıldı.

Berlin'deki bir kilise ise, korona günlerinde Ramazan ayı boyunca daha fazla ibadet mekanı sunabilmek amacıyla Müslümanlara kapılarını açtı.

Kadınlar arkada erkekler önde namaz kılarken kıble tarafına siyah perde çekildi.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla sabah, öğle ve ikindi namazları toplu olarak kılınabilecek.

Kilisede, ayrıca cuma namazlarına da izin çıktı.

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