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Dünya Avrupa ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!
Dünya

Avrupa ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!

İslam düşmanlığının merkezi haline gelen Avrupa'da bir skandala daha imza atıldı. Nefretin yönü bu kez kuzeyi gösterirken, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in üzerine kesilmiş domuz kafası koyulması tepkilere yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:35:00 - 2021-03-26 11:54:33

İsveç'in Jönköping İlçesine bağlı Vetlanda kasabasındaki bir otoparkta, Kur'an-ı Kerim'in üzerine, kesilmiş bir yaban domuzu kafası koyulduğu tespit edildi.

Görüntüyü gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, soruşturma için çevredeki materyallere el koyarken, eylemin 'nefret suçu ve etnik bir gruba yönelik tahrik' olarak soruşturulacağını açıkladı.

Polis Basın Sözcüsü Björn Öberg, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, "Olay yerine vardığımızda, oradaki pek çok insanın üzüldüğünü gördük." dedi.

Öberg'e göre, kanun infaz memurları soruşturmaya yardımcı olmak için Kur'an-ı Kerim'i karakola götürdüler, yaban domuzu kafasını da çöpe attılar.

Polise göre, olay yerinde hiç şüpheli bulunamadı ve olayla ilgili bilgiye sahip vatandaşlardan yetkililerle temasa geçmeleri istendi.

İsveç'te bugüne kadar birçok mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim ve domuz kafası bırakıldı. Cezaların caydırıcı olmaması, ırkçı grupları cesaretlendiriyor.

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Yorumlar

FIRAT AKSU

ALLAH C.C KAFİRLERE FIRSAT VERMESİN
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İsveç.?! Bırakın cami duvarına... Kur'an'ın içine domuz kanı ve kafası... Çok kötü. Bekle İsveç.
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