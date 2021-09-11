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Dünya Avrupa ülkesinde kan donduran olay! Annesinin cesedini 15 ay boyunca bodrumda saklamış
Dünya

Avrupa ülkesinde kan donduran olay! Annesinin cesedini 15 ay boyunca bodrumda saklamış

Avusturya'da bir kişi, emekli maaşını alabilmek için ölen annesini tam 15 ay boyunca bodrumda sakladı. Maaş ödemelerinde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine evde arama yapan ekipler, kan donduran gerçeği öğrendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 16:05:00 -
Avrupa ülkesinde kan donduran olay! Annesinin cesedini 15 ay boyunca bodrumda saklamış

Avusturya'nın batısındaki Tirol eyaletinde 66 yaşındaki bir adamın, emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini bodrumda sakladığı ortaya çıktı.

89 yaşındaki bir kadının emekli maaşı ve bakım ödeneği belgelerinde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, kadının Tirol eyaletinde bulunan Innsbruck-Land ilçesindeki evini kontrol etmeye gitti.

Evi arayan polis, kadının cansız bedenini bodrumda buldu. Açıklamada, kadının 2020'nin Haziran ayında hayatını kaybettiği, 66 yaşındaki oğlunun ise kadına ait emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için cesedi bodrumda sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Yapılan otopside, kadının doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

 

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