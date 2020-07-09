  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Avrupa ülkesinde işçiler buldu! ‘Hitler’in insanlığa karşı savaşı hatırlanacak’

Polonya’da işçilerin bulduğu 1941 tarihli olduğu belirtilen mektupta, "Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:23:00 -
Avrupa ülkesinde işçiler buldu! ‘Hitler’in insanlığa karşı savaşı hatırlanacak’

Polonya’daki tren istasyonunda, bir şişenin içerisinde eski bir mektup ortaya çıktı.

Nowe Skalmierzyce kasabasındaki eski bir tren istasyonunun yenileme çalışmaları sırasında Nazi döneminde Jan Karalewski ve Wladyslaw Sobanski adlı işçiler tarafından, şişenin içine gizlenmiş bir mektup bulundu.

"Kağıt parçasını kim bulursa..."

Mektupta, "Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak, tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi." ifadeleri yer alıyor.

1941 tarihli mektupta, “Bu mektubu buraya hatırlatma notu olarak bırakıyoruz.” denildi.

Şişenin içinde bulundu

Cermenler, Cermen Şövalyelerine bir referanstı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerine atıfta bulunmak için argo olarak kullanılıyordu.

Polonya’nın Nowe Skalmierzyce Belediye Başkanı Jerzy Lukasz Walczak, mektubun bir fotoğrafını sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:

“Şişedeki harfler sadece denizlerde yüzmez. Ve sadece filmlerde ya da kitap sayfalarında görünmezler. Hayat bazen inanılmaz hikayeler de yazıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet SOYLU

Hitler yahudidir. Yahudileri taciz ederek Avrupa'dan kaçırmak ve Filistin üzerinde toplanılarak devletleşme projesinin bir parçası olarak hareket etmiştir. Görevinde başarmıştır. gizemli şekilde ortadan kaybolmuştur her nedensie
  • Yanıtla
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı