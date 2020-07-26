Avrupa ülkesinde ikinci dalga başladı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi(ECDC), koronavirüs nedeniyle nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika'nın Flaman bölgesini turuncu bölge ilan etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ise, son 10 gündür vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ve ikinci dalganın başladığını belirtiyor.

Günlük ortalama vaka sayısının 220 civarında olduğunu aktaran Brüksel Özgür Üniversitesi'nden biyoistatistik uzmanı Prof. Dr. Kurta Barbe, Mayıs ayında yaptığı ikinci dalga uyarılarını hatırlattı. Barbe, Facebook hesabından yayınladığı grafiklere dayanarak, Eylül ayında vaka sayısının ciddi bir artış göstereceğini ve Kasım ayında salgının pik seviyesine ulaşacağını söyledi.

"Hızlı davranılmazsa felaket olur"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın Belçikalı Başkanı Prof. Dr. Herman Goosens, önlemlerin derhal sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı. Goosens, "Politikacılar daha hızlı davranmazsa durum felakete gidecek." dedi.

Ulusal Güvenlik Konseyi yeni kararlar aldı

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren uygulanacak yeni önlemleri duyurdu. Alınan yeni kararlar kapsamında; cadde ve sokaklar da dahil kamusal alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği, olası bir enfeksiyon durumunda kişilere kolayca ulaşılması amacıyla lokanta ve benzeri sektörlerdeki işletmelerin müşterilerin iletişim bilgilerini kaydedecekleri, halka açık yerlerde nargile kullanımının yasaklandığı ve belediye başkanlarının gerektiğinde hızlı müdahale etme yetkisine sahip olacakları belirtildi.