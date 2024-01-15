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Dünya Avrupa ülkesinde doktorlardan iş bırakma eylemi!
Dünya

Avrupa ülkesinde doktorlardan iş bırakma eylemi!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 19:59:00 - 2024-01-15 20:27:52
Avrupa ülkesinde doktorlardan iş bırakma eylemi!

Slovenya'da doktorlar, maaşlarından memnun olmadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Slovenya Doktorlar Sendikası Üyesi Ana Lina Vodusek, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkedeki doktorların ve diş hekimlerinin, maaşlarının artırılması ve doktor ile diş hekimlerine yönelik maaş sisteminin kamu sektöründeki genel maaş sisteminden bağımsız olması talebiyle bu sabah iş bırakma eylemi başlattığını duyurdu.

Vodusek, doktorların, hükümetin taleplerine cevap vermediği, halk sağlığı hizmetlerinde iyiye yönelik değişikliklerin uygulanmadığı ve personelin ayrılmaya devam ettiği gerekçesiyle öfkeli olduğunu söyledi.

İş bırakma eyleminin ana nedeninin, hükümetin imzalanmış anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu belirten Vodusek, eylemin talepleri yerine getirilinceye kadar devam edeceğini aktardı.

Slovenya hükümeti ise sendika yetkililerini görüşmeye davet ederek, doktorlara "görevlerine dönme" çağrısında bulundu.

Bu arada iş bırakma eylemi sırasında acil tıbbi hizmetlerin, ateşli ve enfeksiyonlu hastaların tedavilerinin yapılacağı kaydedildi.​​​​​​​
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