Avrupa ülkesinde büyük panik! F-16 uçağı kalkış sırasında çarptı

Hollanda’da korkutan bir olay yaşandı. F-16 uçağının kaza yapması sonrası panik ortamı oluştu, ekipler harekete geçti.

Hollanda'da F-16 uçağının Leeuwarden Hava Üssü'nde bir binaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberde, Leeuwarden Hava Üssü'nde düzenli olarak antrenman uçuşu yapan Belçika'ya ait F-16 uçağının kalkış sırasında hava üssünde bir binaya çarptığı belirtildi.

Pilotun fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğu ve bu sırada yaralandığı ifade edilirken, savaş uçağının çarptığı binada bulunan 1 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralananların durumuyla ilgili henüz net bilgi olmadığı belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.