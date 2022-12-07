Avrupa ülkesinde Bayraktar Kızılelma paniği: Hedef biziz! Türkiye görünmez bir İHA üretti

Geçtiğimiz gün Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşü gerçekleşti.

Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelma'nın adından bile endişe duyan Yunan basını 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.

"Zor tutuyoruz"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetle, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullantı.

Yunan basını ise Kızılelma'yı gündemine taşıdı. Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, "Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi" ifadeleri kullanıldı. Bayraktar Kızılelma; 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Özellikleri vurgulandı

Kızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiye'nin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncı'dan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelma'nın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı.

Özellikle Kızılelma'nın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı. Kızılelma'nın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'de kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü.

Yunanistan'ın Adalar korkusu

Yunanistan'ın antidrone sistemini taşıyan bir donanmayla acil mücadele gücü oluşturması gerektiği belirtilen haberde itiraf gibi bir detay yer aldı.

"Kızılelma, kıyıdan adalarımıza karşı görev yapabilecek" ifadeleri yer alan haberde, Adaların Türkiye'ye yakın olmasının Kızılelma'yı daha tehlikeli kıldığı ifade edildi. Bu nedenle ülkenin tepki kabiliyetlerinin de azaldığı belirtildi.

Adı bile yetti

Son olarak, Yunanistan'ın Kızılelma ile nasıl başa çıkacağına bakması gerektiği söylenen habere, Kızılelma'nın adının bile tek hedefinin Yunanistan olduğu iddia edildi.

Huzursuz oldular

Türkiye'nin Çorlu'da SİHA Akıncı için bir eğitim ve Uçuş Test Merkezi kurduğu vurgulanırken Türkiye'nin Meriç Nehri yakınlarında kara kuvvetlerinin yerleşimini ve gücünü haritalandıracağı iddia edildi.

Baykar'ın savaş uçağının ilk uçuşunun 2023'te yapılacağını belirttiği de vurgulandı.