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Avrupa ülkesinde alarm verildi! HIV virüsü yayılıyor

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede her 100 kişiden birinin HIV virüsü taşıdığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşlara ücretsiz HIV testi yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

05 Mart 2019 Salı 18:43
Avrupa ülkesinde alarm verildi! HIV virüsü yayılıyor

Ukrayna’da HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif hastalarla ilgili son veriler açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Toplum Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna’da HIV pozitif olan kişilerin yüzde 40ının hastalığından haberi olmadığı belirtildi.

Erken evrelerde HIV virüsünün belirti vermediği belirtilen açıklamada, HIV virüsüne yakalanıp yakalanmadığınızı ne kadar erken öğrenirseniz, o kadar çabuk tedaviye başlayabilirsiniz denildi.

Bakanlık çağrı yaptı

Bakanlık, vatandaşlara ücretsiz HIV testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın, Avrupa’da HIV virüsünün en yaygın olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkede 15-49 yaşları arasındaki her 100 kişiden birinin HIV pozitif olduğu bilgisine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO verilerine dayanan açıklamada ayrıca, dünya genelinde bugün yaklaşık 37 milyon kişinin HIV pozitif olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:43
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