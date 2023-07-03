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Ekonomi Avrupa ülkesi Türkiye'den işçi alacak! Bu kez Almanya değil... Bol maaş verecekler
Ekonomi

Avrupa ülkesi Türkiye'den işçi alacak! Bu kez Almanya değil... Bol maaş verecekler

Yeniakit Publisher
2023-07-03 17:48:00 -
Avrupa ülkesi Türkiye'den işçi alacak! Bu kez Almanya değil... Bol maaş verecekler

Polonya aralarında Türkiye’nin de olduğu 20 ülkeden işçi almak için harekete geçti. Avrupa ülkesi çalışma hakkı vizesini kolaylaştıracak.

Polonya aralarında Türkiye’nin de olduğu 20 ülkenin vatandaşına çalışma hakkı vizesini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Bürokrasiyi engellemek için vize başvuruları artık konsolosluklara değil, doğrudan Polonya Dışişleri Bakanlığı’na yapılacak.

Polonya, özellikle “erkek” sektörler olarak bilinen inşaat, kaynak, nakliyede işverenelerin çalışan taleplerini karşılamayı amaçlıyor.

Kararın alınmasının sebeplerinden biri Ukrayna’nın işgaliyle ülkeden yabancı işçi çıkışının artması.

Bir çalışma uzmanı “büyük bir kısmı kadın olan Ukraynalı göçmenler tarafından bu işçi talebi karşılanmayacak. Savaşın başlangıcından bu yana, bu endüstrilerdeki girişimciler bir yabancı işçi akışı değil, büyük bir çıkış gördü” diye anlatıyor ihtiyacı.

Sadece komşu Belarus vatandaşlarına tanınan çalışma vizesi kolaylığının genişletileceği 20 ülke şöyle: Ukrayna, Suudi Arabistan, İran, Katar, Kuveyt, Türkiye, BAE, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan) , Hindistan, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Vietnam, Nijerya ve Moldova.
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İş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda hazırlanacak taslağa göre yılda 400 bin kişi bu kolay çalışma vizesini alabilecek. Başvurular için istenilecek ücretler de düşürülecek.

Artı49

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