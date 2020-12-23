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Ekonomi Avrupa ülkesi Türkiye'den 40 adet daha zırhlı araç sipariş etti
Ekonomi

Avrupa ülkesi Türkiye'den 40 adet daha zırhlı araç sipariş etti

Ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak için Türk zırhlısı Ejder Yalçın'ı tercih eden Macaristan’a, ilk teslimat yapıldı. Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, Türkiye'den 40 adet daha 4x4 araç zırhlı araç sipariş ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:10:00 -
Avrupa ülkesi Türkiye'den 40 adet daha zırhlı araç sipariş etti

Ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak için arayışta olan Macaristan, Nurol Makina tarafından üretilen zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ı tercih etmişti. Macaristan ordusu yetkilileri, 21 Aralık'ta ilk parti olarak 10 adet 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Ejder Yalçın’ı teslim aldıklarını duyurdu.

Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, Macaristan Silahlı Kuvvetleri’nın 40 adetlik 4×4 zırhlı araç tedariki için de Nurol Makina ile yeni bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Maroth, yeni sözleşmedeki araçların da benzer özelliklerde olacağı belirtildi.

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