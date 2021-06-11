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Dünya

Avrupa ülkesi tehlikeyi gördü! Sapkınları şok eden haber

Eşcinsel sapkınlığın toplum ahlak yapısı üzerindeki tehlikesinin farkına varan Macaristan, yeni bir kanun düzenlemesi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 16:42:00 -
Avrupa ülkesi tehlikeyi gördü! Sapkınları şok eden haber

 Yeniakit.com.tr 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi Fidesz, sapkınlığın toplum içinde yaygınlaşmaması için yeni bir yasa teklifi hazırladı.

'Eşcinsellere saygılı yaklaşım' eğitimi yasaklanacak

Parlamentoya sunulan yeni yasa teklifindeki en dikkat çeken madde, 'eşcinsellere saygılı yaklaşımın' öğretildiği okullardaki eğitim programlarının kaldırılması isteği oldu. Öte yandan hazırlanan teklifte eşcinsel rezilliğin tanıtıldığı; kitap, film ve diğer içeriklerin de yasaklanması planlanıyor. Eşcinsel sapkınları normal olarak gösteren her türden reklam da yasak kapsamına alınacak.

Doğumdan gelen cinsel kimliğin korunması hedefleniyor

İktidar partisi tarafından yasa teklifine ilişkin yapılan açıklamada, değişikliğin hedefinin, 'Çocukların doğarken aldıkları cinsel kimlik hakkını korumak' olduğu ifade edildi. Macaristan, eşcinsellikle mücadelesinde geçtiğimiz yıl da bir düzenleme yaparak, cinsiyet değiştirenlerin bunu resmi belgelere geçirmesini engellemişti.

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