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Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, Avrupa'da tek başlarına kalsalar dahi NATO'ya katılmayacaklarını açıkladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:37
Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, Sırbistan'ın Avrupa'daki tek NATO dışı ülke olarak kalması halinde bile İttifak'a üye olmayacaklarını belirtti.

NATO'nun 24 Mart 1999'da başladığı ve binlerce can kaybına yol açtığı eski Yugoslavya bombardımanının 20. yıldönümü vesilesiyle başkent Belgrad'da düzenlenen uluslararası konferansta konuşan Vulin, Avrupa'da NATO üyesi olmayan tek ülke olarak kalsalar dahi, NATO'ya dahil olmayacaklarını vurguladı.

"Sırbistan, askeri açısından tarafsız olmayı tercih etti ve Avrupa'da İttifak'a dahil olmayan son ülke biz kalsak da, NATO üyesi olmayacağız" diyen Vulin, Devlet Başkanı Aleksandr Vucic görevde olduğu sürece Sırbistan'ın NATO saflarına katılmayacağının altını çizdi.

"Sırbistan özgür olmayı seçti"

Vulin, "Biz böyle bir seçim yaptık, zira bizi bombaladılar. Ancak her şeyden önce, bize yaptıklarını başkasından emir alarak diğer halklara asla yapmayacağız. Sırbistan özgür olmayı seçti, Sırbistan tarafsızlığı seçti" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:37
  1. Sırbistan
  2. NATO
  3. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin

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  • Hüsnü AslanoğluHüsnü Aslanoğlu7 dk önce
    İnşallah bir gün biz de kurtuluruz Nato'dan.

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