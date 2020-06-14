Avrupa ülkesi liderinden beklenmedik LGBTi çıkışı

Brzeg kasabasında düzenlenen seçim mitinginde konuşan Duda, diğer bir muhafazakar siyasetçinin dile getirdiği “LGBT’nin bir halk değil ideoloji olduğu” görüşünü benimsediğini söyledi.

Kominizmden daha tehlikeli

Duda, “yeni Bolşeviklik” olarak tanımladığı LGBT hareketinin, insanlık için Komünist rejimden daha “yıkıcı” olduğunu ileri sürdü. Diğer Avrupa ülkesi liderlerinden tepki gecikmedi.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin desteklediği 48 yaşındaki Duda’nın, bu seçimlerdeki en büyük rakibi Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, kampanya sırasında eşcinsellere daha fazla hoşgörüyle yaklaşılmasını savunan konuşmalar yapıyor.

Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 28 Haziran’da düzenlenecek. İlk turda adaylardan birisi oyların yarısından fazlasını almadığı takdirde, 12 Temmuz’da ikinci tur düzenlenecek.

Polonya’daki son anketler, Duda ile Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu, AB yanlısı Yurttaşlık Platformu adayı Trzaskowski’nin ikinci tura kalacağını ortaya koyuyor.