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Avrupa ülkesi karnelerdeki 'İslam' ibaresini kaldırdı!

İslamafobi'nin tavan yaptığı Avusturya'da eğitim gören Müslüman çocukların karnelerinde bulunan 'din' bölümündeki 'İslam' ibaresi kaldırılarak yerine, Avusturya İslam Cemiyeti'nin kısaltılması olan ‘İGGÖ' ibaresi konuldu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:55
Avrupa ülkesi karnelerdeki 'İslam' ibaresini kaldırdı!

Avrupa'da İslamafobi hızla artarken bu nefretin başını çeken ülke konumunda olan Avusturya'da Müslümanlara karşı yeni bir skandala daha imza atıldı.

Avusturya hükümeti ülkelerinde eğitim gören Müslüman çocukların karnelerinde yeni bir uygulamaya giderek ‘din' bölümündeki ‘İslam' ibaresini kaldırdı.

İslam yerine cemiyetin kısaltılması yazıldı

Öğrencinin ‘Dini' bölümündeki ‘İslam' yerine Avusturya hükümeti ile entegre çalışmakla suçlanan Avusturya İslam Cemiyeti'nin kısaltılması olan ‘İGGÖ' ibaresini koydu. Karar Avusturya'da yaşayan Müslümanların büyük tepkisine yol açtı.

Avusturya'da daha önce biri Türklere ait 7 caminin faaliyetleri durdurulmuş, yurtdışından finanse edildiği bahanesi ile 60 imamın sınırdışı edilmesine karar verilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:55
  1. İslamafobi
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  4. Avusturya

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