Avrupa ülkesi karıştı: Korona önlemini protesto eden halk limanları ele geçirdi!

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 'yeşil pasaport' uygulamasının tüm çalışanlara zorunlu tutulması sonrasında liman işçileri grev başlattı.

Yerel basına çıkan haberlere göre ülkenin büyük limanları, tüm hafta sonu kapatıldı. En büyük gösteriler ise, Trieste Limanı'nda gerçekleşti. Gösterilerde binlerce liman işçisi ve kent sakini yer aldı.

Trieste'deki liman işçileri, şoförler ve vatandaşlar; yeşil pasaport zorunluluğunun kaldırılmaması halinde, işçilerin yüzde 40'ının aşısız olduğu bildirilen limanda faaliyetlerin durma noktasına geleceği tehdidinde bulundu.

Bununla beraber ğolis, ayrıca tüm liman işçilerini protestoların sürmesi durumunda limanı zorla tahliye edecekleri konusunda uyardı.

İtalyan makamları tarafından sunulan tavizler şimdiye dek liman işçilerinin temsilcileri tarafından reddedildi.

İtalya hükümeti ise, kararda geri adım atıp atmayacağı konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

İtalya'da hükümetin 6 Ağustos’ta uygulamaya giren 'yeşil pasaport' sertifikası, o günden beri pek çok kez protesto edilirken, sertifika, 16 Ekim'den itibaren kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale geldi.